Loki, guardate i primi Funko Pop ispirati alla serie Marvel!

Come già successo con WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, anche la terza serie tv Marvel in arrivo su Disney+, Loki, sarà accompagnata dai suoi rispettivi Funko Pop, di cui sono state annunciate oggi le prime uscite.

Il fascino dei Funko Pop ha catturato tantissimi appassionati di cinema, serie tv, anime e videogiochi, e non solo (c'è anche il Funko della Regina Elisabetta, dopotutto) e sono in tanti ad attendere con trepidazione le nuove uscite.

In particolare, i fan Marvel hanno di che essere felici (o disperati, se la vogliamo vedere da una prospettiva puramente economica), perché l'azienda ci offre sempre tantissime possibilità di portarci a casa le figure dei nostri personaggi preferiti, in molteplici versioni.

E in questi giorni a essere sotto i riflettori in tal senso è la serie tv Loki, che grazie al suo imminente debutto su Disney+, sarà oggetto di diversi annunci da parte di Funko.

I primi Funko svelati proprio nelle scorse (che potete vedere anche in calce alla notizia) ore sono dedicati al Dio dell'Inganno in persona interpretato da Tom Hiddleston e all'agente Mobius M. Mobius di Owen Wilson.

Vedremo nelle prossime settimane quali personaggi si aggiungeranno all'elenco, ma per ora cosa ne pensate? Vi piacciono i Funko Pop di Loki? Li comprerete? Fateci sapere nei commenti.