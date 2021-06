Loki: guardate Tom Hiddleston in due nuove immagini tratte dal secondo episodio!

Dopo lo straordinario successo ottenuto dalla premiere, i fan adesso attendono con impazienza di vedere il secondo episodio di Loki, miniserie che ha per protagonista il Dio dell'Inganno interpretato come sempre da Tom Hiddleston nel Marvel Cinematic Universe e che è adesso al centro di una storia tutta sua. Guardate due nuove immagini.

Il primo episodio ci ha introdotti alla nuova TVA, ovvero la Time Variance Authority che si occupa di supervisionare il corretto flusso di ogni linea temporale del vasto multiverso che compone il Marvel Cinematic Universe e che per la prima volta vediamo spiegato in tutta la sua complessità. Essendo fuggito dalla sua linea temporale, Loki viene subito arrestato e portato alla sede centrale dove fa la conoscenza di Mobius M. Mobius interpretato da Owen Wilson.

Nelle due immagini tratte dal secondo episodio di Loki vediamo il protagonista Tom Hiddleston entrare a far parte proprio della TVA in quanto aiutante e infatti nelle foto lo vediamo indossare la giacca tipica del TVA con tanto di stemma in bella evidenza.

In molti si sono chiesti se anche Steve Rogers sarebbe dovuto essere arrestato dalla TVA, e l'autore della serie Michael Waldron ha così risposto al quesito:"Purtroppo non posso rispondere a questa domanda. Davvero, non posso proprio. Però vi invito a finire di guardare la serie fino alla fine". Ed è interessante notare la risposta praticamente schiva in relazione ai rumor che volevano mesi fa il ritorno di Chris Evans nel ruolo di Rogers in diversi progetti Marvel Studios.

Su queste pagine trovate la nostra intervista esclusiva alla regista e ai membri del cast di Loki. Il secondo episodio di Loki sarà disponibile in streaming da mercoledì 16 giugno su Disney+.