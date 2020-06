Loki, Gugu Mbatha-Raw elogia la regista della serie Kate Herron

Mentre l'industria televisiva tenta lentamente di tornare alla normalità post-COVID-19, Disney + e Marvel Studios riprendono a lavorare sulle grandi produzioni iniziate nel corso del 2020. Tra le altre, certamente Loki, la serie che ha per protagonista Tom Hiddleston e che vede Gugu Mbatha-Raw nei panni di un personaggio ancora imprecisato.

Proprio quest'ultima ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni in cui elogia la regista della serie Kate Herron e il suo incredibile approccio alla serie. L'attrice ha detto ai microfoni di Variety è in grado di rendere tutto molto emozionante: " Sento che, anche se hai a che fare con questo grande universo, lo fa ancora sentire molto intimo. Lo riporta semplicemente al personaggio, ai momenti e alle emozioni".

Gugu Mbatha-Raw che ha ammesso di non essere grande fan dell' MCU, si sente dunque particolarmente a suo agio in questo mondi, soprattutto grazie anche alla vicinanza del collega Tom Hiddleston con cui ha fatto la scuola di recitazione, e che quindi è un amico di lunga data.

Pur non avendo nemmeno una data di uscita, Loki è stata già rinnovata per una seconda stagione come rivelato da Clark Gregg nel corso di un'intervista in modo del tutto inaspettato. Noi siamo veramente curiosi di vederla e voi? Fateci sapere nei commenti così vi aspettate da questo attesissimo show sul dio dell'inganno.