Loki: Gugu Mbatha-Raw entra nel cast della serie con Tom Hiddleston

Dopo il successo di The Morning Show, Gugu Mbatha-Raw si appresta a far parte di un altro interessante progetto sul piccolo schermo. L'attrice britannica è stata scelta per far parte del cast di Loki, serie con protagonista Tom Hiddleston nei panni del fratello adottivo di Thor. Il ruolo per Gugu Mbatha-Raw potrebbe essere uno dei principali.

Come in ogni progetto Marvel anche il personaggio di Mbatha-Raw non è stato annunciato ma secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi della protagonista femminile. Gugu Mbatha-Raw si unisce agli altri interpreti già confermati nel cast come Owen Wilson e Sophia Di Martino. La Marvel per il momento non ha commentato la notizia.



In Loki, Tom Hiddleston torna a vestire i panni del malvagio dio asgardiano, uno dei principali villain della Marvel, raccontando vicende successive agli eventi di Avengers: Endgame. Probabilmente ci sarà una connessione con il sequel di Doctor Strange, ovvero Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita a maggio 2021.

Come ogni show targato Marvel e Disney+, anche Loki è prodotto da Kevin Feige. Gugu Mbatha-Raw in tv è nota per i ruoli in Undercovers e l'episodio San Junipero di Black Mirror, nel quale ha recitato al fianco di Mackenzie Davis.

In questi giorni sono stati pubblicati nuovi dettagli su Loki e nelle prossime settimane saranno svelate ulteriori novità. Inoltre una fan theory approfondisce quello che potrebbe essere il ruolo di Owen Wilson.