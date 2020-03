Loki, Gugu Mbatha-Raw ha le labbra cucite sul suo ruolo segreto nella serie Marvel Studios

Nel corso di una nuova puntata del podcast The Empire Film, l'attrice Gugu Mbatha-Raw ha subito il canonico terzo grado relativo a Loki, attesissima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe in sviluppo per il servizio di streaming on demand Disney+.

Come ci si potrebbe aspettare, tuttavia, l'attrice ha tenuto duro come evidentemente ordinato da decine e decine di clausole del suo contratto e ha evitato di rivelare informazioni top secret, anche se ha potuto esprimere il suo entusiasmo circa il progetto.

"Attualmente sto lavorando a questa serie Disney+ con la Marvel intitolata Loki, che è una sorta di spin-off, serie limitata sul personaggio interpretato da Tom Hiddleston nei film. Ma non posso parlare troppo del mio ruolo, perché ho giurato di mantenere il segreto. Posso dire però che sono molto emozionato."

Non sappiamo ancora troppo della trama della serie, anche se a giudicare dall'anticipazione vista nel trailer del Super Bowl di Disney+ e nelle successive foto sul set, la Time Variance Authority avrà un ruolo di punta nel corso degli episodi. Inoltre, è stato confermato dal produttore esecutivo di Loki Stephen Broussard, che il viaggio temporale sarà la componente principale della storia.

Mbatha-Raw è conosciuta per il suo lavoro nell'acclamato episodio "San Junipero" della Black Mirror. L'abbiamo vista anche in The Cloverfield Paradox, prodotto da JJ Abrams, e più recentemente in The Morning Show.

Per altri approfondimenti su Loki vi rimandiamo al prestigioso casting di Richard E. Grant e alle nuove foto dal set.