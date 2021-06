Loki, Gugu Mbatha-Raw presenta Ravonna Renslayer: guardate la nuova featurette

Nel primo episodio di Loki abbiamo visto una Ravonna Renslayer molto diversa dai fumetti. Interpretata da Gugu Mbatha-Raw, sembra essere piaciuta al pubblico, ed è probabile che nel prosieguo della serie il sui ruolo continuerà a essere piuttosto importante. In una featurette pubblicata da Marvel Entertainment l'attrice parla del suo personaggio.

Il video, della durata di un minuto circa, è visibile all'interno della notizia. Gugu Mbatha-Raw presenta il suo personaggio così: "Lavora per la TVA, l'organizzazione che mantiene l'integrità del tempo. È potente, rispettata."

Il protagonista di Loki, Tom Hiddleston, conferma, menzionando anche la sua "grande autorità". Per capire come Ravonna Renslayer si inserirà nel Marvel Cinematic Universe, in ogni caso, occorrerà attendere gli sviluppi della serie, e nei giorni scorsi abbiamo visto due immagini di Tom Hiddleston tratte dal secondo episodio.

Gugu Mbatha-Raw ha continuato poi a parlare, oltre che del suo personaggio, anche dell'esperienza sul set di Loki, e su cosa il pubblico può aspettarsi dalla nuova serie Marvel, in streaming su Disney+. "Ci sono un sacco di tradimenti e inganni" ha detto l'attrice, "e non vedo l'ora io stessa di guardare lo show!"

Nei fumetti Marvel Ravonna Renslayer è strettamente collegata a Kang il Conquistatore, e anche se non ci sono al momento certezze che quest'ultimo appaia in Loki, sono in molti ormai ad aspettarsi un suo imminente ingresso nel MCU.