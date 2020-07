Loki, Gugu Mbatha-Raw rivela: 'Sarà entusiasmante vedere Tom al centro della serie'

Disney Plus sarà invasa della serie Marvel nel prossimo anno. Si inizierà con Falcon and The Winter Soldier e WandaVision per vedere poi, poco dopo il loro debutto, la serie dedicata a Loki, l'amatissimo dio dell'inganno, a cui prenderà parte anche Gugu Mbatha-Raw.

I dettagli che conosciamo su questa produzione sono veramente pochi. Sappiamo ovviamente che Loki sarà interpretato da Tom Hiddleston e che le vicende partiranno dal 2012 quando, l'abilissimo fratellastro di Thor è riuscito a fuggire con il Tesseract nella sequenza di viaggi nel tempo di Avengers: Endgame. Non sappiamo dunque con esattezza che cosa farà.

Non sappiamo nemmeno precisamente quale personaggio interpreterà Gugu Mbatha-Raw, tutto sembra essere coperto dal massimo riservo. L'attrice intervenuta però di recente ha raccontato alcune sue impressioni sulla serie.

"Loki andrà in vari posti e vedrete maturare il suo personaggio in modi inaspettati. Sarà eccitante per i fan vedere davvero Tom e il suo personaggio prendere finalmente il centro della scena".

L'attrice nota soprattutto per la sua parte in San Junipero, uno degli episodi di Black Mirror più acclamati, ha aggiunto:

"Più di ogni altra cosa, ero entusiasta del fatto che fosse diretto da una regista. Non ci saranno registi diversi per ciascun episodio come nelle serie classiche. Kate dirigerà davvero tutti gli episodi. Non ho mai avuto un'esperienza in TV. So che ovviamente che anche altre produzioni lo hanno fatto, ma personalmente, non ho mai avuto l'esperienza di fare diversi episodi con lo stesso regista".

Gugu Mbatha-Raw già in passato aveva elogiato la regista di Loki. Sembra proprio che tra lei e Kate Herron sia nato un rapporto molto speciale.