Loki, per Halloween il fotografo Robert Irwin posa con Loki Alligatore

In questo Halloween anche le ultime uscite del Marvel Cinematic Universe sono state di ispirazione per i costumi e i travestimenti: tra queste non poteva mancare la serie Disney+ con Tom Hiddleston, Loki.

La serie Marvel ha avuto un grande successo (tant'è che è stata subito annunciata la stagione 2 di Loki) per aver sconvolto le aspettative dei fan, introducendo un multiverso caratterizzato da molteplici incarnazioni del Dio dell'Inganno: due di queste sembrano aver ispirato il fotografo e conduttore TV australiano Robert Irwin nella scelta del suo costume di Halloween.

Proprio ieri Irwin ha twittato una sua foto nel travestimento da Loki, che potete trovare a fine articolo. Nella foto, Irwin tiene in mano un alligatore che fa coppia con lui, interpretando la variante Alligatore del Dio dell'Inganno: i due sono raffigurati di fronte a una porta che richiama i portali usati dalla Time Variance Authority.

La variante Alligatore di Loki ha fatto il suo debutto nella serie insieme a molte altre varianti, ma è diventata presto una delle preferite dai fan, sebbene non abbia ancora una sua controparte nei fumetti. Lo showrunner Michael Waldron aveva raccontato come era nata l'idea di questa particolare variante: "Stavamo parlando di come volessimo incontrare tante diverse versioni di Loki in questo show. E ho pensato: ci dovrebbe essere un Loki Alligatore. Perché? Perché è verde. E' stupido ma allo stesso tempo ha senso".

Intanto, procedono i lavori per la seconda stagione della serie Disney+ anche se i rumour parlano di un ritardo nella produzione: dopo l'addio di Kate Herron allo show, siamo in attesa di comunicazioni ufficiali su chi prenderà in mano la regia. Ad oggi, sappiamo solo che James Gunn non farà Loki 2, poiché occupato con molte altre produzioni.