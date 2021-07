Loki, un hashtag della serie in tendenza su Twitter dopo l'episodio 5: ecco il motivo

L'episodio 5 di Loki ha condotto gli spettatori in territori inesplorati, con una novità che riguarda proprio il personaggio principale, interpretato da Tom Hiddleston nella terza serie Marvel da inizio 2021, dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. E proprio in relazione a questo, un hashtag è diventato di tendenza su Twitter.

Se non avete ancora visto il quinto episodio della prima stagione di Loki non proseguite nella lettura della news per non incorrere in spoiler.



L'episodio 5, 'Journey Into Mystery', ha condotto Loki nell'ignoto alla fine dei tempi, dove ha scoperto intere varianti di Loki che popolavano una landa desolata distopica. Marvel Studios e l'autore del quinto episodio, Michael Waldron, si sono divertiti a creare diversi tipi di varianti davvero assurde presenti nel multiverso cinematografico Marvel. Dal presidente Loki al preferito dai fan, Alligatore Loki. Una gamma di varianti diventata di tale successo che non poteva diventare virale sui social, tanto da creare proprio un hashtag ad hoc, #OtherLokiVariants, di tendenza su Twitter.

Ciò ha acceso anche la fantasia dei fan che hanno iniziato, a loro volta, a creare diverse varianti di Loki.



Scoprite i poster dedicati alle varianti di Loki tra cui Alligatore Loki, uno dei più preferiti dai fan della serie con protagonista il fratello di Thor.