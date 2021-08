Loki, l'honest trailer mette a confronto la serie Marvel con Rick and Morty

Screen Junkies ha pubblicato il trailer onesto di Lokiche dovrebbe spiegare con una certa disinvoltura e non senza umorismo quale sia la trama della serie Marvel che viene paragonata alla serie animata di Adult Swim, Rick e Morty

Come terzo spettacolo Marvel Disney+, Loki è stata una delle offerte più misteriose del mega franchise. Mentre WandaVision è stata chiaramente una meditazione sul dolore attraverso la lente delle sitcom e The Falcon and the Winter Soldier è stata un passaggio di testimone dell’eredità di Captain America a Sam Wilson, nessuno sapeva cosa aspettarsi davvero da Loki. La serie riprende con la Variante di Loki del 2012 che fugge con il Tesseract in Avengers: Endgame.



L’honest trailer, che potete vedere qui sopra, con la domanda su quanto tempo impiegherebbero gli spettatori ad innamorarsi di se stessi, sottolinea alcune delle ilarità involontarie dello spettacolo.



Sottolinea inoltre che Loki è solo un grande prequel per il resto della Fase 4 del MCU, che stabilisce il ruolo di Kang il Conquistatore come prossimo grande villain del franchise, nonché progetti futuri come la seconda stagione di Loki e Doctor Strange in the Multiverse of Madness.



Le somiglianze di Loki con Ricky e Morty sono state ampiamente notate dal pubblico ed è sicuro dire che, in una certa misura, non siano state casuali. Lo sceneggiatore principale Michael Waldron ha lasciato la serie animata Rick e Morty per lavorare su Loki.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Loki e le parole del regista su cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Loki.