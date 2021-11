Loki, Hot Toys rende disponibili le figure di President e Alligator Loki!

Ultimamente si è parlato di Loki Alligatore. Questa variante ha fatto il suo debutto nella serie insieme a molte altre. Adesso Hot Toys e Sideshow hanno presentato una nuova figure in scala 1/6 del Presidente Loki, versione popolare del Dio dell'Inganno. Insieme a lui c'è un'aggiunta epica: Alligator Loki.

La statuetta di President Loki è disponibile subito per il pre-ordine sulla pagina ufficiale di Sideshow, al prezzo di $ 285. Non c'è ancora una data di arrivo, ma sappiamo che non sarà disponibile nel 2021, dunque bisognerà sicuramente pazientare ancora per qualche mese.

Nella descrizione della figure leggiamo: "Squisitamente realizzato e dipinto a mano basandosi sull'aspetto di Tom Hiddleston nello show nei panni di President Loki. Questa statuetta ha una testa scolpita con l'elmo cornuto di Loki, un abito realizzato sapientemente su misura (con spilla da campagna elettorale), un paio di pugnali, un bastone, uno sfondo lenticolare appositamente progettato e un piedistallo a tema . Ma non finita qui. President Loki è accompagnato da una Variante, nientemeno che l'Alligator Loki che i fan amano!"

Il corpo del personaggio principale avrà 30 punti di articolazione e ben 10 mani intercambiabili per una varietà di pose davvero interessante. Troverete le immagini di questa figure in fondo all'articolo! Cosa ne pensate?

Intanto tutti attendono la seconda stagione della serie sul Dio dell'Inganno. Secondo quanto dichiarato da Feige, tuttavia, Loki 2 potrebbe avere un ritardo di produzione.