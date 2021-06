Loki, ecco che impatto avrà QUEL personaggio sul resto della serie

Dopo che Tom Hiddleston ha commentato il colpo di scena del secondo episodio di Loki, arriva ora anche il parare dello showrunner Michael Waldron, che ha parlato delle possibili implicazioni del nuovo personaggio.

Stiamo ovviamente parlando della Variante Loki interpretata da Sophia Di Martino, che stando a Waldron "rimescolerà le carte della serie" già a partire dal terzo episodio: "Vogliamo continuare a costruire un viaggio entusiasmante, e ci è sembrato il momento giusto per fare esplodere un altro grande lotto di dinamite", ha spiegato a TV Line.

Durante un'intervista con CinemaBlend, inoltre, l'autore ha commentato la performance della Di Martino: "La sua energia è incredibile. Fa un ottimo lavoro nell'episodio 2, e ha la stessa energia di lui nella puntata. È davvero divertente, anche se appare per breve tempo. In uno show in cui si ramificano le linee temporali, ci sono varianti e tutto il resto, ho sempre voluto rappresentare uno specchio di Loki. Perciò questo è uno dei modi in cui lo faremo."

In attesa di scoprire di più sul personaggio con l'uscita del terzo episodio, il cui arrivo su Disney+ è previsto per il prossimo 23 giugno, un leak emerso dai titoli di coda in spagnolo potrebbe aver rivelato la vera identità della Variante Loki della Di Martino.