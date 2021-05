Loki è imprevedibile nel nuovo teaser della serie di Disney+

Manca poco più di una settimana al debutto di Loki su Disney+, ma i Marvel Studios hanno ancora qualche materiale promozionale in serbo per noi, come questo nuovo teaser con protagonista Tom Hiddleston.

"Aspettatevi l'inaspettato" ci avvisa il nuovo video promozionale diffuso dai Marvel Studios (che trovate anche in calce alla notizia) in occasione dell'imminente arrivo della serie tv di Loki su Disney+.

Non che ci serva davvero un tale avvertimento... Insomma, i fan Marvel sanno da tempo di potersi distrarre un attimo quando c'è il Dio dell'Inganno di mezzo, e a giudicare dalle premesse della serie tv con protagonista Tom Hiddleston, questo assunto sarà ancora più vero d'ora in avanti. O dovremmo forse dire indietro?

Nei 6 episodi che comporranno la prima stagione di Loki vedremo infatti "la Time Variance Authority, un'organizzazione burocratica il cui compito è quello di salvaguardare il naturale scorrere del tempo, arrestare il titolare Agente del Caos per far sì che possa porre rimedio a tutti i problemi che ha causato alla timeline quando è scappato via con il Tesseract".

Nello show capeggiato da Michael Waldron troveremo, oltre a Hiddleston, anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant, Sophia di Martino, Wunmi Mosaku, Erika Coleman e Sasha Lane.

Loki arriverà mercoledì 9 giugno su Disney+.