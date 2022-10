Loki: inaugurata al New York Comic Con la nuova statua di cera!

Non sappiamo se abbia mai fatto parte dei suoi gloriosi propositi ma Loki, sicuramente, ha tagliato un traguardo importante. L'amatissimo personaggio Marvel avrà una propria statua di cera al Museo Madame Tussauds di New York, uno dei più famosi e visitati al mondo.

Loki, senza alcun dubbio, è uno dei personaggi più apprezzati dai fan del Marvel Cinematic Universe. Ambiguo e ingannevole, il villain (se così vogliamo chiamarlo) nel corso degli anni si è costruito una nutrita fanbase. Proprio per questo motivo, il museo Madame Tussauds ha deciso di realizzare una statua di cera del celebre dio degli inganni da esporre nella propria mostra.

Una decisione che si pone sull'onda dell'enorme successo raccolto da Loki nell'ultimo anno, tanto da posizionarsi al primo posto come serie tv più vista su Disney+. Niente di nuovo, se si tiene in considerazione quanto sia globalmente amato. Comparso per la prima volta in Thor nel 2011, nel corso del tempo il personaggio ha saputo trasformarsi da semplice cattivo ad alleato. Ciò che rende interessante Loki, però, non è solo il suo continuo camminare sul sottile confine tra bene e male, ma anche la sua infinita sensibilità e umanità.

La statua di cera di Loki verrà presentata il 6 ottobre al New York Comic Con e inserita in una sala dedicata al mondo Marvel del museo Madame Tussauds. Intitolata Marvel Hall of Fame, la mostra raccoglie le statue di Iron Man, Thor, the Hulk, the Hulkbuster, Nick Fury, Spider-Man, Captain Marvel e Captain America in una di raccolta dei grandi volti della celebre saga.

Sui social, nel frattempo, moltissime persone hanno criticato la qualità della statua di cera di Zendaya: non ci resta che aspettare e vedere quale sarà la reazione del pubblico a questa nuova versione di Loki.