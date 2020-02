Loki: alcuni indizi sull'ambientazione dal teaser del Super Bowl

Nella notte, durante l'intervallo del Super Bowl, è stato trasmesso un breve teaser di Disney che mostrava le primissime scene di tre delle serie TV Marvel più attese su Disney+: Falcon and THe Winter Soldier, WandaVision e Loki, ed è soprattutto su quest'ultima che si stanno concentrando alcuni interessanti rumor.

Marvel ha infatti lasciato un indizio piuttosto importante nel brevissimo teaser di Loki, che potrebbe svelare qualcosa di più sull'ambientazione: sappiamo infatti che la serie avrà luogo dopo gli eventi di Avengers: Endgame, ma quando di preciso?

A svelarlo potrebbe essere l'uniforme indossata da Loki, che presenta il logo di TVA. Nei fumetti, si tratta della Time Variance Authority, un gruppo che monitora e vigila sulle timeline, e quindi sulle realtà alternative che avvengono nel multiverso, e che dunque potrebbe aver catturato Loki per averne abusato. Cosa intendano farne di lui ovviamente non è cosa nota, ma il fatto che quest'ultimo dichiari nel video le sue intenzioni di "radere al suolo questo posto", indica che i rapporti tra il dio dell'inganno e la TVA non siano propri idilliaci.

Cosa pensate che significhino questi pochissimi secondi di video dedicati a Loki? Nel frattempo, oltre ad essere stata rivelata la sinossi di Loki, è notizia di pochissimi giorni fa che oltre a Tom Hiddleston, il cast della serie TV si è arricchito di un altro nome di primissimo piano: Owen Wilson farà parte di Loki, su Disney+.