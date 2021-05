Loki, inizia il conto alla rovescia con il nuovo poster ufficiale della serie Marvel

Dopo aver anticipato l'uscita di Loki al prossimo 9 giugno, Disney+ ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale per ricordare che mancano esattamente quattro settimane al debutto della serie incentrata sul Dio dell'Inganno.

L'immagine, che potete visionare comodamente in calce alla news, gioca sul concetto principale dello show: il tempo. Ambientata dopo la scena in cui Loki ha rubato il Tesseract in Avengers: Endgame, la serie vedrà il personaggio di Tom Hiddleston alle prese con la Time Variance Authority (TVA), un'organizzazione che esiste al di fuori dello spazio-tempo e monitore le linee temporali. una volta catturato a Loki vengono prospettate due soluzioni: essere cancellato dall'esistenza oppure aiutarli a riparare tutte quelle linee temporali che lui stesso ha creato. Loki viaggerà nel tempo per rimediare ai suoi errori e fermare pericolose minacce.

Il cast includerà anche Owen Wilson e Gugu Mbatha-Raw nei panni di due membri della TVA, ma anche Sophia Di Martin, Richard E. Grant, Sasha Lane, Erika Coleman e Eugene Corbero. Composta da sei episodi, la prima stagione di Loki dovrebbe proseguire con un secondo arco narrativo non ancora annunciato ma già affidato allo showrunner Michael Waldron.

L'appuntamento dunque è al prossimo 9 giugno. Cosa vi aspettate dalla terza serie del MCU dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di Loki.