Loki insegna come essere un villain costante in questa fan art

Se c'è un personaggio costante all'interno del Marvel Cinematic Universe è sicuramente Loki. interpretato da Tom Hiddleston, il dio dell'inganno non ne vuole sapere di... beh, morire, e in qualche modo riesce sempre a tornare in un nuovo prodotto dei franchise Marvel.

L'Asgardiano infatti, nella sua incarnazione presente, dovrebbe essere morto, ucciso da Thanos, eppure sarà il protagonista di una serie TV su Disney+ incentrata proprio su di lui, nella versione presa da The Avengers, in cui è riuscito a fuggire grazie alla Pietra dello Spazio.

Così un fan si è divertito a creare un meme piuttosto sfizioso che lo vede come protagonista. Nell'immagine si vede lo stesso Loki, che tiene una lezione a cui assistono diversi villain del mondo Marvel, dal titolo traducibile più o meno con "Come essere un villain Marvel da più di una sola comparsata".

Come detto, Loki sarà protagonista della sua serie TV su Disney+, che dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming a partire dalla prossima primavera. Lo show avrà una forte componente che riguarda i viaggi nel tempo, e cercherà di esplorare il lato più umano del personaggio.

Nell'attesa sono stati rivelati i comprimari della serie TV su Loki, e sul nostro sito trovate anche un bello speciale sulle nostre aspettative nei confronti di Loki.