Loki, inutile sognare: la regista ha già smentito la teoria sugli X-Men

Sono ormai anni che i fan Marvel cercano di approfittare di ogni spiraglio per scovare indizi sul prossimo arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe: l'hype non accenna a sparire neanche ora che sappiamo che i mutanti sono destinati prima o dopo a fare la loro comparsa, come dimostra quanto accaduto con la 2x03 di Loki.

Il terzo episodio della seconda stagione della serie che potrebbe aver consegnato a Loki le chiavi dell'MCU dopo la dipartita di Iron Man ha infatti visto i fan cominciare a dar vita a teorie su teorie riguardo un presunto riferimento a Cerebro sulle porte di una certa stanza della TVA (non riveliamo ulteriori dettagli onde evitare spoiler).

Un'ipotesi prontamente smentita dalla regista Kasra Farahani: "No, non so neanche di che porte stiamo parlando, onestamente. Abbiamo cercato qualcosa tipo bunker missilistico sotterraneo, qualcosa che risalisse alla Guerra Fredda. In quei bunker ci sono delle porte fortificate fino alla follia ed è da lì che abbiamo preso ispirazione" sono state le sue parole.

Niente da fare anche stavolta, insomma: gli X-Men non hanno ancora fatto la loro comparsa nell'MCU, né ufficialmente né a suon di strizzatine d'occhio. Quale sarà la volta buona? Lo scopriremo solo (si spera!) con i prossimi capitoli del franchise.