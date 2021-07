Loki, Jack Veal rivela: 'Kid Loki è il più anziano tra quelli visti nel Vuoto'

Quando abbiamo fatto la conoscenza delle varianti di Loki presenti nel Vuoto non abbiamo avuto dubbi: Vecchio Loki, per nome e per aspetto, stato immediatamente individuato come la più anziana tra le versioni del Dio dell'Inganno viste nello show Marvel. Ma è davvero così che stanno le cose?

A parlare della cosa è stato Jack Veal, l'attore che già nelle scorse settimane è stato elogiato per la sua interpretazione di Kid Loki dal produttore dello show: stando a quanto rivelato dal nostro, dunque, sarebbe proprio la sua variante la più anziana del lotto.

"Un sacco di gente non lo sa, ma Kid Loki è il più vecchio tra i Loki nel Vuoto. È stato catturato migliaia di anni fa e non è mai invecchiato perché, come spiegato dal Giudice Renslayer, il Vuoto è la fine dei tempi. [...] Ovviamente c'è anche il fatto che abbia ucciso Thor. Nessun altro Loki avrebbe osato provarci o avrebbe avuto successo nel farlo. Questo lo rende non solo il più vecchio, ma anche il più temuto" sono state le parole di Veal.

Insomma, il nuovo show targato Disney non smette di stupirci! A tal proposito, intanto, scopriamo insieme com'è cambiata la timeline del Marvel Cinematic Universe dopo Loki.