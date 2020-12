Loki, Jaimie Alexander potrebbe tornare come Lady Sif anche nella serie Disney+

Le notizie in casa Disney+ sembrano non finire mai dopo il Disney Investor Day dello scorso 10 dicembre. Infatti è stato annunciato che Jaimie Alexander riprenderà il suo personaggio di Lady Sif in Thor: Love and Thunder ma non solo!

Secondo alcune fonti Alexander potrebbe apparire come Lady Sif anche nella serie Loki su Disney+ e farà parte dei viaggi nel tempo di Tom Hiddleston sul servizio di streaming il prossimo anno. Il personaggio ha conquistato subito i fan nei film di Thor e tutti erano diventati ansiosi di rivedere alcuni dei personaggi più affermati in futuro. Bene, tra le notizie di Christian Bale nei panni di Gorr in Thor 4 e altre sorprese in agguato, sono stati accontentati.



Nessuno sa quale ruolo giocherà nella trama generale di Loki ma solo pochi mesi fa, l’attrice in una live su Instagram con i fan aveva parlato di un possibile ritorno. Ma, per fortuna, si è fermata poco prima di rovinare la sorpresa!



"Sì, una volta ero in grado di interpretarla e potrei doverlo fare di nuovo in futuro, quindi spero di non aver perso quel dono", ha detto Alexander. "A cosa sto lavorando ora? Vorrei poterlo dire, ma probabilmente smetterei di esistere se dicessi davvero quello che ho in mente, quindi non posso dirtelo ragazzi ma grazie per averlo chiesto comunque!"



Loki arriverà su Disney+ a maggio 2021.