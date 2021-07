Loki, Jonathan Majors conferma che Kang creerà scompiglio nel MCU

La comparsa di Colui Che Rimane nel finale della prima stagione di Loki ha aperto la strada per il debutto di Kang il Conquistarore, villain di cui era già stata annunciata la presenza in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e ora hanno parlato del suo arrivo anche il suo interprete Jonathan Majors e Tom Hiddleston.

Nella puntata di Marvel Studios Assembled dedicata alla serie di Michael Waldron, l'attore del Dio dell'inganno ha iniziato dicendo che Colui Che Rimane è "molto spaventato" dal suo "Kang", come d'altronde aveva lasciato presagire il fatto che avesse fatto di tutto per mantenere la Sacra Linea Temporale al sicuro dalle sue varianti.

Alle sue parole si sono unite poi quelle di Majors, l'attore che da il volto alle varianti principali del personaggio, il quale ha affermato: "Quando Kang ha iniziato ad alzare la testa e compiere le sue azioni, non ha avuto altra scelta se non tentare di opporsi".

Secondo una delle teorie più in voga tra i fan dopo la conclusione di Loki, Kang il Conquistatore è il principale candidato per raccogliere l'eredità di Thanos come prossimo grande villain del franchise, visto l'impatto che la creazione del Multiverso potrebbe avere sui prossimi titoli in arrivo. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



