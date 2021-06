Loki: Jonathan Majors sarà davvero Kang Il Conquistatore? Finalmente parla l'attore

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, l'attore Jonathan Majors ha rivelato se prossimamente apparirà in uno degli episodi della serie incentrata su Loki e attualmente in streaming sulla piattaforma digitale Disney+ a cadenza settimanale. Majors è parecchio vociferato nel ruolo del temuto villain Kang Il Conquistatore.

La risposta di Majors ai microfoni di Variety ovviamente non è stata esaustiva, con l'attore che ha dichiarato: "Non ho idea di cosa tu stia parlando". Sappiamo bene che è proprio questo il modus operandi delle star che appaiono poi nell'Universo Cinematografico Marvel, ovvero quello di negare tutto fino alla loro comparsa o alla loro conferma ufficiale da parte dello studio. Per rimanere sempre in argomento Loki, anche la star Gugu Mbatha-Raw aveva negato di essere nello show fino alla sua conferma ufficiale con l'arrivo dei primi trailer della serie.

Majors è celebre per aver recitato in Lovecraft Country, serie dai contorni horror prodotta da J.J. Abrams e andata in onda su HBO la passata stagione.

Dopo il successo del primo episodio di Loki, da oggi è disponibile il secondo episodio dello show Marvel, che vede Loki / Tom Hiddleston arruolato tra le fila della TVA, come hanno anche evidenziato le immagini del secondo episodio di Loki.

In molti si sono chiesti se anche Steve Rogers sarebbe dovuto essere arrestato dalla TVA, e l'autore della serie Michael Waldron ha così risposto al quesito:"Purtroppo non posso rispondere a questa domanda. Davvero, non posso proprio. Però vi invito a finire di guardare la serie fino alla fine". Ed è interessante notare la risposta praticamente schiva in relazione ai rumor che volevano mesi fa il ritorno di Chris Evans nel ruolo di Rogers in diversi progetti Marvel Studios.

Su queste pagine trovate la nostra intervista esclusiva alla regista e ai membri del cast di Loki. Il secondo episodio di Loki sarà disponibile in streaming da oggi su Disney+.