Loki: Jonathan Majors ha girato la sua scena in pochi giorni e ha improvvisato quasi tutto

Nel corso di una recente intervista promozionale Kate Herron, regista della prima stagione di Loki, ha svelato nuovi retroscena sul coinvolgimento di Jonathan Majors, interprete di Kang il Conquistatore.

L'attore, assunto dai Marvel Studios per interpretare Kang in Ant-Man & Wasp: Quantumania, è comparso a sorpresa nel finale di stagione della serie con Tom Hiddleston. Nella puntata il personaggio è denominato 'colui che rimane' ma a tutti gli effetti si tratta di una variante del Kang che i fan ritroveranno in Ant-Man 3. La parte di Majors nella serie tv Disney+ è stata tenuta segreta e girata nel corso di una sola settimana, durante la quale all'attore è stata lasciata ampia libertà di improvvisazione.

"Non dover salire sulla scrivania", ha dichiarato la Herron a Entertainment Weekly per commentare l'improvvisazione dell'attore. "Quella è stata una delle cose divertenti di vederlo all'opera. La troupe ha visto che stava iniziando a muoversi, e quindi le telecamere lo hanno seguito. Per lui era quasi come una danza. Ma non era una danza pianificata. Ci ha semplicemente sbalordito. Ad esempio, adoro il momento in cui sprofonda nella sedia e dice: 'Sono vecchio e sono stanco', e tu senti la sua fragilità in un certo senso, senti il ​​suo sentirsi invecchiato, anche se, ovviamente, ha l'aspetto di un giovane uomo".

Ricordiamo che Loki tornerà ufficialmente con una seconda stagione, la quale però non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Per altri approfondimenti, ecco tutti i 28 progetti Marvel Studios in uscita nei prossimi mesi ed anni, tra serie tv e cinema.