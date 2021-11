Loki, Jonathan Majors racconta:'Ecco in che modo ho nascosto il mio ruolo nella serie'

Jonathan Majors ha svelato il metodo che ha utilizzato per riuscire a mantenere il segreto sul suo ruolo nella serie tv Loki, quello di Kang il Conquistatore. Majors ha partecipato allo show con protagonista Tom Hiddleston nei panni del celebre fratellastro del Dio del Tuono, Thor, interpretato da Chris Hemsworth nell'MCU.

Sin dalle prime indiscrezioni sulla trama di Loki giravano diverse voci sulla possibilità che il responsabile della Time Variance Authority fosse Kang il Conquistatore. La teoria si è rivelata in seguito corretta.



Apparendo nel finale di stagione, Majors è stato identificato come Colui che Rimane; per tutta la durata dell'episodio egli ha spiegato a Loki e Sylvie chi era e il perché delle sue azioni. Non soddisfatta della risposta, Sylvie ha deciso di ucciderlo, causando la rottura di numerose linee temporali rispetto a quella creata da Time Variance Authority.



Jonathan Majors ha parlato delle esperienze vissute in Loki e di come è riuscito a negare fino all'ultimo un suo coinvolgimento nella serie. Ecco come:"Non parlo molto con le persone. Tengo solo un profilo basso. Hai questo piccolo segreto, ti senti come Mary".

Ecco la sinossi di Loki:"In Loki dei Marvel Studios, il volubile cattivo Loki (Tom Hiddleston) riprende il suo ruolo di Dio del Male in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Diretta da Kate Herron, con Michael Waldron come capo sceneggiatore, la serie vede protagonisti Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw".



La prima stagione è disponibile in streaming su Disney+. Scoprite la nostra recensione del finale di Loki.