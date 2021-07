Loki, Kang potrebbe essere collegato ad un altro villain della Fase 4: ecco come

Il finale di Loki ci ha ormai liberato da ogni dubbio: sarà Kang il Conquistatore il grande villain della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, come mostratoci dal capitolo finale delle avventure del Dio dell'Inganno. Il personaggio di Jonathan Majors, però, potrà contare su più di una variante e, ovviamente, su qualche alleato.

Mentre Tom Hiddleston ci parla del futuro di Loki dopo il season finale, dunque, qualcuno prova a immaginare in che modo il nuovo villain dell'MCU potrà giocare le proprie carte, puntando in particolare sulla possibile alleanza con un personaggio apparso in questi primi passaggi della Fase 4.

Stiamo parlando di Valentina Allegra de la Fontaine, che ha fatto il suo esordio in The Falcon and the Winter Soldier per poi rifarsi viva nella scena post-credit di Black Widow allo scopo di aizzare Yelena Belova contro Clint Barton: la nostra potrebbe risultare importantissima nella creazione dei Dark Avengers, ma il suo ruolo potrebbe non esaurirsi qui.

La Contessa, infatti, ha mostrato durante Black Widow una conoscenza dei fatti relativi agli Avengers ben superiore a quella che potremmo aspettarci da lei, facendo inoltre riferimento alla necessità di ricevere un aumento: Valentina, dunque, lavora probabilmente per qualcuno. Ma di chi si tratta?

Qui entra in gioco Kang, o meglio una delle sue varianti chiamata Mr. Gryphon: uomo d'affari senza scrupoli, nei fumetti lo vediamo creare la Qeng Enterprises, riuscendo addirittura ad infiltrarsi nella Avengers Tower. Altro dettaglio non trascurabile: durante il quinto episodio di Loki, nel Vuoto abbiamo intravisto quella che aveva tutta l'aria di essere la versione della torre degli Avengers "sottomessa" alla Qeng. Sarà un caso?

Non è da escludere, dunque, che Valentina Allegra de la Fontaine possa agire proprio per conto del nostro Conquistatore. Cosa ne pensate? Credete sia una teoria plausibile? Diteci la vostra nei commenti! A proposito dell'ultimo show Marvel, intanto, Jack Veal ci ha rivelato un dettaglio importante sull'età di Kid Loki.