Loki, Kang il Conquistatore potrebbe debuttare nella serie Disney+

La serie incentrata Loki è senza dubbio uno dei titoli più attesi dell'intera Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, soprattutto per via del suo forte legame con il Multiverso, e un nuovo rumor potrebbe gettare ancora più benzina sul fuoco dell'hype.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Brandon Katz di Observer durante la recente puntata del podcast Post-Credit, infatti, la serie con Tom Hiddleston potrebbe vedere il debutto di Kang il Conquistatore, supervillain interpretato da Jonathan Major di cui è già stata annunciata ufficialmente la presenza in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Katz afferma che l'informazione proviene da una fonte di cui si fida, e The DisInsider fa notare che il giornalista ha un ottimo curriculum per quanto riguarda i suoi scoop su Observer. La decisione di far apparire Kang attraverso la serie Disney+ ha certamente senso visto il suo legame con i viaggi nel tempo, ma a questo punto non ci resta che attendere ulteriori conferme (o smentite), anche perché è possibile che i Marvel Studios vogliano riservare la sorpresa per l'arrivo della serie su Disney+.

Durante il recente Investors Day della Casa di Topolino, lo ricordiamo, Kevin Feige ha mostrato il primo trailer ufficiale di Loki annunciando che lo show arriverà in streaming a maggio 2021. Sareste curiosi di vedere Kang nella serie Disney+? Fatecelo sapere nei commenti.



Intanto, vi lasciamo ai primi dettagli sul personaggio di Owen Wilson nella serie.