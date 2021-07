Loki, Kate Herron conferma: 'Chris Hemsworth è già apparso nella serie'

Sin dall'inizio di questo straordinario viaggio su Disney+, i fan sperano che Thor possa apparire in Loki e sebbene il dio del tuono non sia apparso in prima persona, a quanto pare, il suo interprete Chris Hemsworth ha già fatto la sua apparizione nello show con Tom Hiddleston.

A rivelarlo è stata proprio Kate Herron che nel corso di un'intervista via Twitter ha parlato del cameo dell'attore australiano. Quest'ultimo infatti ha dato la propria voce a Throg, la versione rana del fratello del personaggio interpretato da Tom Hiddleston, che nell' episodio si vede mentre cerca di fuggire da un barattolo e avvicinarsi al Mjolinir. Mentre discuteva dei vari easter egg ha detto:

"Throg, è stato grandioso includerlo. E Chris Hemsworth gli ha dato la voce, tra l'altro. Quindi sì, Chris è già apparso nella serie. È una registrazione completamente nuova, non riciclata, l'ha registrata lui ex novo".

Hemsworth non ha avuto alcuna battuta scritta per Throg. Tutto è stato frutto della sua improvvisazione e ne è venuto fuori un particolare grido udibile mentre la rana sta tentando di sfuggire dal suo barattolo.

In precedenza, il produttore Eric Martin aveva rivelato che Throg in origine doveva avere più spazio in Loki. Sarebbe dovuto infatti apparire anche nel primo episodio. Si trattava di una scena in cui la rana del tuono prendeva a pugni il dio dell'inganno, ma per non sforare eccessivamente con il minutaggio si è deciso di tagliarla. Peccato!