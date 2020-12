Loki, Kevin Feige entusiasta di aver puntato su Tom Hiddleston: 'Una vera rivelazione'

Kevin Feige, la mente creativa dietro al Marvel Cinematic Universe, conosce bene i suoi attori e la decisione di scommettere su di una serie con Loki protagonista sembra avergli già procurato qualche soddisfazione, soprattutto grazie all'ottimo lavoro di Tom Hiddleston.

Il produttore ha ovviamente coordinato i lavori e si è più volte recato sul set della serie Disney+, così da poter vedere gli attori impegnati a dare vita alla sceneggiatura. In una recente intervista per Emmy Magazine ha quindi dichiarato tutto il suo entusiasmo: "Incentrare un'intera serie su Tom è stata una rivelazione. Risplende in ogni scena".

Applausi anche per la new entry Owen Wilson, interprete del sorvegliante delle linee temporali, Mobius M. Mobius: "Vedere Tom Hiddleston e Owen Wilson seduti insieme a recitare quindici pagine di dialoghi è straordinario".

Sarà interessante scoprire come i due interagiranno e possiamo già ipotizzare qualche scena comica in grado di divertire i fan di entrambi gli attori. Come da tradizione Marvel, non sono mancati investimenti da capogiro per assicurarsi un cast di star in grado di far impallidire qualsiasi altra produzione hollywoodiana e nella lista figurano nomi come Richard E. Grant, Sasha Lane e Gugu Mbatha-Raw.

Vi ricordiamo che la serie è attesa per la primavera del 2021 e ci proporrà periodi storici mai visti nel MCU.