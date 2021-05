Loki, Kevin Feige promette: nel Multiverso vedremo diverse versioni dei personaggi

Debutterà il prossimo 9 giugno su Disney+ la serie Marvel Loki. Come sappiamo, oltre a interpretare il protagonista Tom Hiddleston sarà tra i produttori esecutivi del nuovo show, nel quale avranno una certa importanza i viaggi nel tempo. Lo stesso Kevin Feige ha ribadito questo aspetto in una recente intervista.

La presenza del Multiverso in Loki, secondo il produttore, consentirà di spaziare e sperimentare con i personaggi e la timeline, e un'occasione del genere non poteva essere sprecata.

"Parte del divertimento del Multiverso e del fatto di giocare con il tempo è vedere altre versioni dei personaggi" ha spiegato Kevin Feige a Entertainment Weekly, "E altre versioni del personaggio titolare in particolare."

Vedremo quindi, a quanto pare, più versioni di Loki, e chissà se questo influirà sul futuro di Tom Hoddleston nel Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige non ha invece specificato se la nuova serie in arrivo su Disney+ si collegherà al film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in cui come sappiamo vedremo Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) insieme a Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch.

"Esiste da migliaia di anni. Ha vissuto un'infinità di avventure" ha poi raccontato Feige su Loki, introdotto nel MCU nel 2011 con Thor. "La voglia di riempire gli spazi vuoti e vedere molto di più della storia di Loki era il nostro desiderio iniziale per la serie."