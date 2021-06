Loki, Kevin Feige rivela: 'Avevamo in mente un corto ambientato negli anni '70'

In vista dell'imminente debutto su Disney+, gli autori e i membri del cast di Loki hanno presentato la nuova serie Marvel in una conferenza stampa a cui ha preso parte anche Kevin Feige, che ha svelato qualche retroscena sull'origine del progetto.

Il presidente dei Marvel Studios ha infatti rivelato che inizialmente il Dio dell'Inganno doveva essere protagonista di un cortometraggio ambientato negli anni '70: "C'era diverse idee, come ricorderà Tom, e una di queste era su un cortometraggio in cui Loki tornava negli anni '70, come gestire uno Studio 54 negli anni '70. Penso che avessimo anche dei concept di lui a cavallo. Per fortuna, grazie a Michael (Waldron) e Kate (Herron), la serie è diventata infinitamente più interessante di tutto ciò, e i periodi temporali sono diventati quasi secondari rispetto alla storia stessa."

A proposito degli inizi, Feige ha poi spiegato che lo studio non aveva ancora in programma di realizzare la serie quando hanno iniziato a lavorare su Infinity War, dove il personaggio di Tom Hiddleston veniva ucciso da Thanos proprio all'inizio della pellicola, mentre avevano le idee chiare quando hanno sviluppato il punto della storia in cui Loki scompare con il Tesseract in Avengers: Endgame.

Vi ricordiamo che lo show esordirà su Disney+ domani 9 giugno. Intanto, Tom Hiddleston ha presentato il ritorno di Loki.