Loki: La serie potrebbe avere delle ramificazioni importanti per il MCU

Il nuovo trailer di Loki ha svelato qualche dettaglio in più riguardo la serie con protagonista Tom Hiddleston e con Owen Wilson, in questa notizia parliamo quindi dell'impatto che le vicende dello show avranno sul Marvel Cinematic Universe.

Come sapete, gli eventi di Avengers: Endgame hanno creato una seconda linea temporale e in particolare a causa delle azioni di Loki. Tra gli effetti scopriamo, come viene indicato dal personaggio di Owen Wilson nel trailer condiviso nei giorni scorsi, che il tempo stesso è in pericolo a causa dell'influenza del Tesseract e il protagonista dovrà quindi aiutare la Time Variance Authority nella sua funzione di rendere più stabile la linea temporale dell'universo.

Considerando il titolo del prossimo film della Marvel, incentrato sui personaggi di Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, siamo sicuri che la serie sul fratello di Thor avrà un profondo infatti sul futuro del MCU, mostrandoci quali sono le nuove linee temporali causate dalle azioni di Loki, caratterizzate da varie versioni del personaggio con il volto di Tom Hiddleston come Lady Loki.

Le puntate dello show saranno disponibili su Disney+ a partire dal prossimo 11 giugno, in attesa di scoprire altri dettagli sulla trama della serie, vi lasciamo con questa intervista al protagonista di Loki in cui parla del suo collega Owen Wilson.