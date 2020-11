Loki, la Lady Sif di Jaimie Alexander tornerà nella serie Disney+?

Jaimie Alexander non interpreta Lady Sif nell'universo cinematografico Marvel dai tempi di Thor: The Dark World, l'attrice da allora è stata occupata con la sua serie NBC Blindspot, ma alcuni indizi ci fanno presupporre che presto potremo rivederla nella serie Loki.

Nonostante il suo personaggio non sia stato ancora annunciato, il fatto che la serie Disney+ abbia ancora alcune settimane di riprese dinnanzi a se ci fa ben sperare. Inoltre c'è stato un post di Jaimie Alexander sui social che ha fatto crescere notevolmente l'hype. L'attrice ha infatti rivelato di essere diretta ad Atlanta che è il luogo in cui ha sede la produzione di Loki.

"In rotta verso #Atlanta. Prima volta in volo con una pandemia...non male. Sono mascherata, munita di molto disinfettante, seduta da solo e mantenendomi idratata. Potrebbe essere l'aereo più pulito su cui sia mai stata. Grazie".

Insomma, sembra che l'attrice stia per dirigersi proprio sul set della produzione Disney+. Intanto i lavori di Loki procedono a pieno ritmo dopo i continui ritardi accumulati a causa della pandemia di Covid-19. Su questa serie non vi sono ancora moltissime notizie, secondo alcune ipotesi potremmo addirittura vedere il dio dell'inganno da bambino. Inoltre sono ancora molte le domande sul ruolo che Gugu Mbatha-Raw ricoprirà in Loki. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.