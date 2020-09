Loki: i lavori sulla serie Marvel sono ricominciati, annuncia Gugu Mbatha-Raw

Con la ripartenza di Falcon and the Winter Soldier era solo questione di tempo prima che trapelassero novità sulla lavorazione di Loki, e dopo una foto scattata dal set Marvel, è la stessa attrice Gugu Mbatha-Raw a lasciarsi sfuggire l'annuncio.

"Ero nel mezzo delle riprese quando è scoppiata la pandemia, quindi c'è stata una grande pausa. Ovviamente ho giurato di non rivelare niente su Loki, ma è meraviglioso essere tornati. Stanno tutti provando ad assumere ogni misura di sicurezza possibile date le circostanze, ed è una grande cosa. Sono entusiasta, è davvero divertente e non vedo l'ora che la serie esca", ha dichiarato durante un'intervista per Forbes.

Non sappiamo bene quale ruolo ricoprirà l'attrice, che si è detta entusiasta di poter lavorare con Tom Hiddleston, ma ha ammesso di essersi gettata a capofitto nel Marvel Cinematic Universe quando ha ottenuto il ruolo: "Ho già visto tutti i film. Ho attivato Disney+ quando ho ottenuto la parte, quindi ho fatto molto binge watching in quel periodo".

Purtroppo la maggior parte delle produzioni Disney e Marvel hanno subito importanti ritardi dovuti alla pandemia, ma il fatto che i motori siano tornati in funzione è già una buona notizia. Dato che Falcon an the Winter Soldier arriverà nel 2021, è probabile che Loki non sarà posticipata di molto rispetto al periodo di uscita previsto, la primavera del 2021.