Loki: il titolo di lavoro della serie è 'Architect', un primo passo verso la trama?

La notizia ci è appena giunta e finalmente la produzione di casa Marvel dedicata al goliardico dio asgardiano ha un titolo di lavorazione: le riprese di Loki: Architect, questo il nome adoperato da ora negli Studios di Topolino, inizieranno la prossima primavera e sarà composta da sei episodi della durata di un'ora.

Precedentemente, come titolo di progetto era stato indicato "River Cruise", ma sembra che i Marvel Studios abbiano cambiato idea all'ultimo minuto, chissà se perché lasciava intendere troppo della trama. O troppo poco.

Dalle notizie note, il titolo "Architect" stringerebbe ancor di più i fili che legano Loki a Doctor Strange: In The Multiverse of Madness, poiché è proprio con la pietra dello spazio che il fratello minore di Thor è fuggito durante l'ultimo Avengers: Endgame.

Intanto, nuovi tasselli si aggiungono ai pochi di cui disponiamo e ad oggi l'aggiunta di Sophia di Martino al cast, che vede protagonista Tom Hiddleston, è uno dei più importanti: in Loki: Architect l'attrice interpreterà Lady Loki, ma non sappiamo se sarà una versione femminile del dio proveniente da un universo parallelo o se sarà lo stesso Loki ad assumere sembianze femminili. O magari entrambe, stando ai fumetti...

Altra importante conferma arriva dal produttore Kevin Wright che sottolinea l'importanza dei viaggi nel tempo nella trama: chissà se le modifiche apportate alla linea temporale renderanno necessaria una seconda stagione?

Purtroppo, Loki: Architect arriverà su Disney+ solo nella prima metà del 2021, ma forse il dio degli scherzi non mancherà di tirarcene qualcuno prima.