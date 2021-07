Loki e il legame con Spider-Man e Doctor Strange: come collaborano i registi del MCU?

Il finale della prima stagione di Loki ha confermato che la serie Disney+ avrà un gigantesco impatto anche sul resto del MCU, a partire molto probabilmente da Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Interrogata sulla questione, la regista Kate Herron ha però rivelato che non esiste alcuna collaborazione tra i registi del franchise.

"Non tra registi. In sostanza ogni filmmaker lavora con un produttore esecutivo della Marvel. Io ho lavorato con un produttore chiamato Kevin Wright e lui partecipava alla discussioni interne, poi tornava da me e diceva, 'Questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per passare da questo alla grande questione del Multiverso'", ha dichiarato la Herron a Comicbook.com. "Quindi ci sono stati sicuramente dei punti della storia che abbiamo dovuto ottimizzare, ma in particolare nel modo in cui abbiamo spiegato le cose nel video di Miss Minutes. E poi ovviamente nel modo in cui Colui Che Rimane racconta la sua storia e ciò che ha fatto. Avevamo una nostra idea, ma era in qualche modo sempre in evoluzione in base all'effetto a catena che avrà sul resto".

Per avere ulteriori dettagli sul ruolo del Multiverso nel futuro del MCU non ci resta che attendere lo sfuggente trailer di Spider-Man: No Way Home o l'arrivo di What If...?, serie animata in uscita ad agosto che includerà delle versioni alternative dei protagonisti della saga.