Loki: Mark Ruffalo e Paul Bettany mostrano il loro supporto alla serie Marvel

La serie interamente dedicata a Loki ha debuttato due giorni fa su Disney Plus e nel corso delle ultime ore anche due star del Marvel Cinematic Universe hanno mostrato il loro supporto allo show tramite i loro account social. Stiamo parlando di Paul Bettany, che ha partecipato anche al suo show, WandaVision, e di Mark Ruffalo, ovvero Hulk.

Bettany è intervenuto su Instagram scattandosi un selfie accanto a un cartellone pubblicitario di Loki, aggiungendo poi: "Sono a New York e c'è Tom Hiddleston che è uscito con Loki ovunque. Gli auguro tuta la fortuna... beh ovviamente non tutta la fortuna, perché non sono così generoso, maaaaa parte della fortuna". Bettany probabilmente spera che la serie su Loki non abbia lo stesso successo internazionale ottenuto da WandaVision, serie che ha visto il ritorno di Bettany nei panni di Visione accanto a Elizabeth Olsen. Tuttavia, i dati lo smentiscono già dato che il primo episodio di Loki è il miglior debutto per una serie Marvel.

Più sentimentale Mark Ruffalo che ha invece postato una foto di lui abbracciato a Tom Hiddleston, aggiungendo: "Mando un sacco di abbracci virtuali al dio dell'inganno Tom Hiddleston per il debutto di Loki oggi. Cosa stai facendo di bello? Scrivimi".

Tornando a parlare di WandaVision, Elizabeth Olsen ha escluso una seconda stagione dello show Marvel: nel corso di un'intervista a due realizzata con Kaley Cuoco per Variety, l'attrice che ormai da anni veste i panni di Wanda Maximoff nel Marvel Cinematic Universe ha distrutto le speranze di milioni di fan di tutto il mondo, precisando che WandaVision è una serie limitata.

"Pensi che farai una seconda stagione di WandaVision?" ha chiesto la Cuoco alla Olsen, che ha subito tagliato corto: "No. È sicuramente una serie limitata".