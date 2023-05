Loki, i Marvel Studios corrono ai ripari: cambiamenti in corso a causa del caso Majors!

Il Marvel Cinematic Universe sta andando verso una serie di cambiamenti che li riporterà a riscrivere il suo destino. L'ultimo cambiamento riguarda proprio Jonathan Majors e la complessa situazione legale che lo sta coinvolgendo nell'ultimo periodo. Insomma, i Marvel Studios stanno correndo ai ripari.

I Marvel Studios, secondo alcuni insider, stanno rimodulando le apparizioni di Kang all'interno dell'universo cinematografico dopo Jonathan Majors è stato arrestato per violenza domestica a New York. A causa di questa questione tutti i piani già sviluppati per la fase 6 sono stati rimodulati, nonostante lo studios continui ad affermare che non siano state prese ancora decisioni ufficiali sulla direzione definitiva da prendere.

Pare che, inizialmente, non fosse l'intenzione dei Marvel Studios mettere Kang al centro della storia. L'interpretazione di Majors ha fatto cambiare direzione ai piani della casa di produzione che ha deciso di rendere il personaggio il nucleo centrale della nuove fasi. La piega presa dai problemi legali che hanno coinvolto Majors ha ovviamente causato un problema organizzativo ai Marvel Studios che stanno cercando in tutti i modi di trovare un modo per rimettersi in carreggiata.

La seconda stagione di Loki potrebbe risolvere il problema sopraggiunto con Jonathan Majors e il personaggio di Kang Il Conquistatore. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!