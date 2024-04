Loki, Marvel farà la terza stagione? Le parole di Tom Hiddleston!

La seconda stagione di Loki ha rappresentato un cambiamento importante per il dio dell'inganno, una nuova consapevolezza e un ruolo di grande importanza per l'equilibrio del Multiverso. Ritroveremo tutto questo in una probabile terza stagione dello show?

Non conosciamo ancora il destino del personaggio di Tom Hiddleston adesso che la sua trasformazione nel dio delle storie è completa ma il futuro di Loki nel MCU passerà anche per una terza stagione di Loki? Tom Hiddleston ha risposto alla domanda Variety: "A dire il vero non lo so se ci sarà Loki 3 - ha detto l'attore a Variety - Sono così orgoglioso del punto in cui siamo arrivati ​​nella seconda stagione. Lasciare quest'anima perduta e spezzata di Asgaard, ricevere una seconda possibilità e imparare così tanto sulla vita da dedicarsi davvero a proteggere le altre persone, è stato un grande onore".

L'obiettivo è stato raggiunto, la redenzione avviata ma Hiddleston non ha chiuso completamente le porte alla possibilità di girare una terza stagione. L'unica condizione, però, per l'attore è che lo show possa continuare con i co-protagonisti che lo hanno accompagno nella seconda stagione: "C'è una frase che dice 'Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme' - ha detto Hiddleston - e non è mai esistita fase più veritiera per questa serie TV".

Non sentiremo la mancanza della TVA a lungo: il terzo capitolo di Deadpool, al cinema questa estate, vedrà la Time Variance Authority occupare uno spazio decisamente importante e l'account ufficiale di Loki ha già un messaggio per Deadpool&Wolverine...

