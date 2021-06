Loki: Mephisto è apparso nel primo episodio? Ecco una nuova folle teoria

Dall'era post WandaVision, ogni indizio e ogni personaggio, potrebbe essere un riferimento a Mephisto, e ora, dopo il primo episodio di Loki, in molti pensano che finalmente avremo la possibilità di incontrare il diavolo della Marvel.

In Glorious Purpose, Mobius M. Mobius indaga su una scena del crimine nel 1549 in Francia, dove è stato ucciso uno dei Minutemen della TVA. Un giovane ragazzo che ha assistito alle cose, informa il personaggio interpretato da Owen Wilson che una figura diabolica posta sulla vetrata è il responsabile di questo efferato omicidio. La figura sinistra che viene inquadrate nel corso di questa scena sembra, in qualche modo, ricordare il Mephisto conosciuto dei Marvel Comics.

In realtà, nel corso dell'episodio, è stato chiarito che l'essere che ha ucciso gli agenti della TVA, altri non è che una delle molteplici versioni di Loki ed è possibile che proprio il dio dell'inganno, celebre mutaforma, abbia deciso di sfruttare la figura di Mephisto per incutere terrore e non farsi riconoscere. Questo, sembrerebbe provare in qualche modo, l'esistenza del diavolo Marvel nel MCU, anche se come sostenuto dalla regista, Mephisto non comparirà in prima persona in Loki.

Voi cosa ne pensate? A furia di parlarne riusciremo mai a "fare la conoscenza" di Mephisto? Diteci la vostra nei commenti.