Loki, Michael Waldron confessa:'La prima stagione aveva un milione di finali alternativi'

La prima stagione di Loki, la serie del Marvel Cinematic Universe dedicata al fratello adottivo di Thor interpretato da Tom Hiddleston, ha entusiasmato i fan che se la sono goduta sulla piattaforma streaming Disney+. L'autore dello show, Michael Waldron, si è soffermato proprio sul finale della prima stagione. Ecco le sue parole.

Interrogato da The Playlist sulla possibilità che il finale della stagione potesse essere diverso da quello scelto per il montaggio finale, Waldron ha risposto:"C'erano un milione di finali diversi. C'è sempre un finale diverso, ma c'era un finale di stagione originale, che immagino fosse solo per me". Loki è la serie più vista su Disney+, e ciò suggella ulteriormente il grande lavoro svolto dalla parte creativa.



Nell'intervista Waldron ha raccontato:"Molto di quel lavoro è stato svolto in tandem con Eric Martin che era lì sul set. [...] Abbiamo scritto il finale insieme e lui ha tanto merito per quel gran finale".

I registi di Moon Knight, Aaron Moorhead e Justin Benson erediteranno le redini della seconda stagione di Loki e la coppia ha parlato del motivo per cui hanno scelto di lanciarsi in questa nuova avventura targata Marvel.



"Penso che in realtà Loki sia molto simile a Moon Knight e non c'è motivo di farlo se non può essere qualcosa di fresco e nuovo" hanno dichiarato.

Moorhead e Benson hanno sottolineato come siano attratti dall'approccio che Marvel ha con i nuovi progetti e dalla loro volontà di sperimentare e affrontare gli imprevisti.



Sul nostro sito trovate la recensione del finale di Loki, in attesa di poter vedere la seconda stagione dello show.