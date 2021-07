Loki: Michael Waldron parla del cameo dell'episodio 4, ce ne saranno altri?

Nel quarto episodio della serie tv di Disney+ dedicata al Dio dell'Inganno, Loki, c'è stato un sorprendente cameo da parte di un amato personaggio del MCU. Vediamo cos'ha da dire lo showrunner in merito (e sulla possibilità che possano esservene altri in futuro).

Per la gioia dei fan del MCU e di Jaimie Alexander, nel quarto episodio di Loki Lady Sif ha fatto nuovamente ritorno sugli schermi con un esilarante cameo che ha visto il trickster interpretato da Tom Hiddleston alle prese con un loop temporale (e una Sif parecchio adirata).

E intervistato dai microfoni di CBR, lo showrunner Michael Waldron ha commentato la scena, rispondendo anche alla domanda del reporter, curioso di sapere se possiamo aspettarci simili apparizioni da parte di altri personaggi noti nei due rimanenti episodi.

"Oh, un altro grande cameo! Adoro i cameo. Sono divertenti. Ma non lo so! Restate sintonizzati! Forse è tutto qui..." ha affermato criptico lo sceneggiatore, aggiungendo "Ero decisamente entusiasta. Credo sia davvero forte poter inserire questi accenni alla mitologia norrena, e la storia di Loki che taglia i capelli a Sif è presente sia in quella che nei fumetti Marvel. Ogni volta che riusciamo a fare qualcosa del genere, è sempre molto figo".

E, ovviamente, è bello poter riavere, anche se per poco, uno dei Warrior Three: "Lady Sif è fantastica! È davvero in gamba, e uno dei personaggi più amati dai fan... Non è stata fatta fuori da Hela in Ragnarok, quindi ci è sembrata perfetta per un paio di ginocchiate e pugni in faccia a Loki. Eravamo davvero entusiasti di averla nella serie, e ha fatto un lavoro fantastico".

E voi, che ne avete pensato di quella scena? Siete contenti di aver rivisto Lady Sif in Loki prima del suo ritorno in Thor: Love and Thunder? Fateci sapere nei commenti.