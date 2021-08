Loki, Michael Waldron sul suo ritorno per la seconda stagione: 'Staremo a vedere'

Loki sarà il primo show del Marvel Cinematic Universe a godere di una seconda stagione: la domanda che tutti si pongono, a questo punto, riguarda ovviamente l'eventuale riconferma non solo del cast (sul quale, naturalmente, non dovrebbero esserci grosse sorprese), ma anche dei membri della crew, a partire dallo sceneggiatore Michael Waldron.

Mentre alcune voci parlano di un Chris Hemsworth pronto a doppiare Throg nel corso della seconda stagione di Loki, dunque, in tanti cercano di capire quali siano le intenzioni dei Marvel Studios nei confronti dell'uomo che, in collaborazione con la regista Kate Herron (che ha già annunciato il suo forfait per i prossimi episodi) ha dato vita all'ultimo, grande successo targato Marvel Cinematic Universe.

Da parte della produzione non sono ancora state rilasciate dichiarazioni in merito, mentre lo stesso Waldron si è trincerato dietro un momentaneo silenzio stampa: "Staremo a vedere" sono state le uniche parole con cui lo sceneggiatore ha risposto a chi gli chiedeva del suo ritorno e delle idee per il prosieguo della storia del personaggio di Tom Hiddleston e relative varianti.

Vedremo se nei prossimi tempi ci saranno aggiornamenti al riguardo; secondo alcuni rumor, intanto, in Loki 2 Kang potrebbe scatenare una guerra che rischierebbe di protrarsi addirittura fino al quinto film degli Avengers.