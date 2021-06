Loki, a Milano il suggestivo murales di Lucamaleonte ispirato alla serie Marvel

Il secondo episodio di Loki è disponibile da oggi su Disney+, e per l'occasione Marvel Italia ha presentato uno splendido murales realizzato a Milano dallo street artist Lucamaleonte che può essere visto sul Wall di Porta Genova, in via Casale.

In questa personale interpretazione dell'iconico personaggio del MCU, l'artista propone un disegno diviso in due parti che esalta la dualità e gli aspetti della complessa personalità del Dio dell'Inganno. In calce alla news potete trovare un'immagine e un video dedicati al murales.

Nato a Roma nel 1983, Lucamaleonte ha iniziato a dipingere per strada nei primi anni del 2000, prima con stencil e poster, e in seguito con pennelli e vernici. Il suo obiettivo è quello di raccontare le storie dei luoghi attraverso i suoi lavori murali, e ha attualmente all'attivo numerose esposizioni sia collettive che personali, oltre che vari muri dipinti anche a livello internazionale.

Con protagonista Tom Hiddleston, la serie è ambientata nella timeline "alternativa" di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract. Infrangendo inconsapevolmente le "sacre" regole del tempo, Loki si ritrova alle prese con la TVA (Time Variance Authority), un'organizzazione che si occupa di monitorare le varie linee temporali.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Loki.