Loki, Miss Minutes potrebbe essere apparsa prima nel Marvel Cinematic Universe

Loki ci ha presentato la Time Variance Authority che controlla le diverse linee temporali del Marvel Cinematic Universe e la mascotte animata della TVA: Miss Minutes. Un fan ha scoperto che la mascotte potrebbe essere apparsa prima nel MCU.

Nel terzo episodio di Loki il nostro protagonista e la sua variante Sylvie (Sophia Di Martino) hanno scoperto anche che gli agenti della TVA sono altre varianti strappate alle linee temporali e "riproposte" come burocrati che controllano le linee temporali.

Questa rivelazione può già bastare per mandare i fan in tilt, ma c'è dell'altro. Gli appassionati hanno occhi da aquila e dando un'occhiata alla saga del Marvel Cinematic Universe una persona ha notato qualcosa di sorprendente: un personaggio che assomiglia vistosamente a Miss Minutes si è effettivamente presentato nel MCU prima di vederlo nella serie.



Un utente di TikTok, "MCUmanda", ha notato che Jane Foster (Natalie Portman) in Thor indossava una maglietta con un personaggio dei cartoni animati stampato su di essa, un personaggio che sembra proprio simile a Miss Minutes.

Molti fan del Marvel Cinematic Universe ritengono che questa coincidenza potrebbe in qualche modo rappresentare una connessione più profonda tra Thor e Loki. L'utente ha cercato di sedare la folla: "non ho detto che c'era una connessione, sto solo dicendo che è una strana coincidenza".



In questo tema continuo di false identità, sarebbe davvero divertente se Miss Minutes fosse un'altra cosa che la TVA ha rubato da altre linee temporali e "riproposta" come loro mascotte.

La doppiatrice Tara Strong ha già lasciato intendere che c'è ancora molto da scoprire su Miss Minutes:

"C'è molto altro da rivelare, ed è divertente vederlo svolgersi", ha detto Strong a THR. "Quando vedi il primo episodio, pensi forse che sia solo una registrazione su uno schermo, ma nel secondo episodio, vediamo che può diventare una forma olografica e interagire con Loki. Lui ha chiesto: 'Sei una registrazione, o sei viva?' E ancora non lo sappiamo. La cosa bella di questo personaggio è che non sai davvero chi è, da dove viene, qual è la sua storia di origine, quanto è senziente e quali sono le sue intenzioni, se ce ne sono. Come ogni buona ed emozionante avventura, TV o film, te lo chiedi tutto il tempo. Quindi è un personaggio intrigante e continuerà così".



Leggete la nostra recensione del terzo episodio di Loki e date un'occhiata alla nuova linea di Funko Pop dedicata a Loki.