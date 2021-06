Loki, Miss Minutes è doppiata dalla voce di una superoina: ecco di chi si tratta

Quelli che hanno già avuto modo di vedere il primo episodio di Loki, hanno finalmente conosciuto la TVA, la Time Variance Authority e tutto il lavoro svolto per mantenere ben salda la "sacra linea temporale".

Nell'episodio, tra l'altro abbiamo conosciuto Miss Minutes, l'allegro orologio che spiega a tutti coloro che sono in attesa quali sono i compiti della TVA e come funziona il tempo, precisando che qualsiasi azione potrebbe causare una catastrofe legata al multiverso. Resta da vedere se apparirà di nuovo nella serie Disney+, ma per adesso, abbiamo scoperto che la sua voce è quella di una doppiatrice che ha già doppiato molti personaggi assai noti.

Si tratta di Tara Strong, la voce di Harley Quinn in una serie di progetti DC, tra cui i videogiochi Batman: Arkham City e Arkham Knight, così come l'imminente Suicide Squad: Kill the Justice League. È anche la voce di Terra in Young Justice, Batgirl in The Killing Joke e DC Super Hero Girls e Raven in Teen Titans Go! – e tornando indietro di alcuni anni, era Timmy Turner in I fantagenitori e Dolly in Le Superchicche. Miss Minutes è un personaggio creato ex novo per lo show che non trova confronti con altri personaggi presenti nei fumetti dunque, i creatori di Loki, possono farne ciò che vogliono.

