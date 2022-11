Loki, Miss Minutes doveva ispirarsi a Tockins de La Bella e la Bestia

Miss Minutes è stato uno dei personaggi più apprezzati di questa prima stagione di Loki ma inizialmente il simpatico orologio della Time Variance Authority sarebbe dovuto essere molto diverso da come lo abbiamo visto nello show dedicato al dio dell'inganno.

Il nuovo artbook di Loki ha rivelato molte delle realtà alternative della serie e qui abbiamo appreso che di fatto, Miss Minutes sarebbe dovuta essere assai simile a Tockins, l'orologio parlando con i baffi del celebre film d'animazione Disney de La Bella e la Bestia. Diversi progetti per Miss Minutes sono stati rivelati in Loki: The Are of the Series dei Marvel Studios, inclusi sia i disegni animati realizzati dagli illustratori che i rendering realistici.

"Miss Minutes incarna quel personaggio sinistro ma dolce a forma di un grazioso piccolo orologio arancione fluttuante che parla in un linguaggio carino e particolare", dice la scenografa Kasra Farahani nell'artbook. "Ma le cose che sta dicendo hanno un suono piuttosto oscuro e spaventoso".

Miss Minutes tornerà in Loki 2, la conferma è giunta questa estate da Tara Strong, l'attrice che presta la sua voce alla voce originale dell'avatar della TVA. Contenti di questo ritorno? Se ne avete voglia, diteci nei commenti cosa vi aspettate dalla seconda stagione dello show targato Disney+.