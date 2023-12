Loki e Mobius si rincontreranno in futuro? Risponde il produttore: 'È stato commovente'

In passato Kevin Wright ha parlato del futuro di Loki all'interno del Marvel Cinematic Universe, ma i fan si interrogano su molti altri aspetti dello show: per esempio, il protagonista e Mobius si rincontreranno ancora una volta? A rispondere è il produttore.

"Penso che, strutturalmente, appena Loki torna nella sala di controllo del Nucleo Temporale, la storia giunga al finale, e lo spettatore si ritrovi immerso in qualcosa di completamente diverso" ha dichiarato Wright. "Non c'è nemmeno il tempo per fermarsi, dire addio a Mobius". Infatti, "Mobius non sa nemmeno che si tratta di un addio. Nella sua sequenza temporale sta per incontrare l'altro personaggio, ma per Loki si tratta di un commiato in piena regola".

Ad aggiungere altri dettagli è il caporedattore Eric Martin: "C'è una chimica fortissima, quei due funzionano così bene insieme. Penso che sul set fosse palpabile l'atmosfera commovente, con un pizzico di magia; in altre parole, l'ultimo incantesimo a cui tutti hanno assistito".

Ben più probabile è la possibile ricongiunzione tra Loki e Thor: "Questa è la mia speranza, ossia che da qualche parte, in un futuro non ancora specificato, qualcuno possa raccontare come mai [Loki] sia così diverso da ora, e lo stesso vale per Thor. Sono così stranamente antitetici, ecco spiegato l'interesse per la dinamica; al contempo, sarebbero profondamente legati a livello interiore".

Tutti gli episodi dello show – sei per la prima stagione, altrettanto per la seconda – sono disponibili su Disney+. Se non l'avete già letta, ecco la nostra recensione su Loki 2, il cui finale sconvolgente conferma l'altissimo livello qualitativo del prodotto MCU.