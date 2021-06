Loki, ci sono molteplici TVA nel MCU? Ecco l'ultima teoria del web

Dopo il secondo episodio di Loki, la nuova serie tv dei Marvel Studios dedicata al Dio dell'Inganno, si sono moltiplicate le teorie che circondano storie e personaggi mostrati sullo schermo, inclusa la misteriosa TVA. Vediamo l'ultima.

Secondo l'utente reddit u/Ezra_Pound_, infatti, nel MCU esisterebbero numerose TVA (Time Variance Authority), ognuna a guardia della propria Sacra Linea Temporale.

"Penso che ogni realtà abbia la sua propria TVA che crede che la realtà che custodisce è la Sacra Linea Temporale. Il loro lavoro non è quello di proteggere una linea temporale, ma di tenerle tutte separate. Probabilmente non esistono nemmeno i Custodi, almeno non in forma attiva. Agli impiegati della TVA viene detto che esistono così non fanno domande sulle loro azioni" troviamo scritto nel post.

E facendo poi riferimento agli avvenimenti del secondo episodio di Loki, viene aggiunto che "Credo anche che questa teoria spieghi gli anelli di caffé sul tavolino della direttrice [Gugu Mbata-Raw]. Sono stati lasciati da un altro Mobius di una differente linea temporale; probabilmente solo chi ha il suo incarico in ogni realtà, chi è a capo della TVA per ogni linea temporale, sanno dell'esistenza degli altri, e sono regolarmente in contatto tra di loro, ma in segreto".

La teoria sulle molteplici TVA sembra essere stata gradita dal resto degli utenti del sito, che ha poi voluto aggiungere il proprio contributo con commenti del tipo: "È un'idea interessante! Ogni TVA del Multiverso deve proteggere la propria Sacra Linea Temporale per assicurarsi che continuino tutte per il proprio corso prestabilito parrallelamente alle altre, ma anche che non si incontrino mai, per evitare un conflitto multiversale" e anche "E ciò che la Variante di Loki ha fatto nell'ultimo episodio minaccia questo equilibrio, e il risultato potrebbe essere una collisione di linee termporali, e quindi un'altra guerra del Multiverso, o magari gli eventi che vedremo in Doctor Strange 2"

Voi invece che ne pensate? Quali saranno i segreti della TVA, delle timeline e del Multiverso Marvel? A voi la parola nei commenti.