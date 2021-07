Loki: non solo Kang, ecco quali altri villain ha introdotto il finale nel MCU

Mentre ancora dobbiamo riprenderci dall'emozionante ed esaustivo finale di stagione di Loki, che tornerà su Disney+ con una seconda stagione già confermata, non solo ci è stato presentato quello che probabilmente sarà il prossimo grande villain dell'Universo Cinematografico Marvel, Kang, ma probabilmente anche altri villain classici dei fumetti.

Nel finale della prima stagione di Loki, infatti, è stato introdotto Colui che Rimane (Jonathan Majors), il quale in questa sua iterazione televisiva/cinematografica è una variante buona di Kang il Conquistatore che molto probabilmente arriverà a squarciare l'intero Multiverso appena liberato da Sylvie. Ma a quanto pare Kang non è l'unico villain presentato nel finale di Loki, in quanto introduce anche se solo a parole e attraverso alcune immagini digitali anche il Council of Kangs e il Kang Collective, ben noti ai fan dei fumetti Marvel.

Scopriamo infatti che Colui che Rimane proviene dal 31° secolo dove ha scoperto l'esistenza del Multiverso e ha formato una sorta di alleanza con le varianti di se stesso degli altri universi per condividere conoscenza in nome del progresso comune. Tuttavia si sono presentate anche altre varianti malvagie che hanno dichiarato guerra alle altre iniziando la guerra del multiverso e distruggendo praticamente quasi tutte le realtà esistenti. Colui che Rimane alla fine ne esce vittorioso così isola la realtà dalle altre e crea la TVA per controllare la sacra linea temporale.

Michael Waldron ha rivelato l'esistenza di diversi finali alternativi della prima stagione di Loki, mentre la regista della serie ha parlato del futuro impatto di Kang il Conquistatore nel Marvel Cinematic Universe. Proprio Kevin Feige ha annunciato ufficialmente l'arrivo del Multiverso ai Marvel Studios. Non ci resta che attendere e scoprire cosa accadrà. Intanto Loki tornerà con una seconda stagione e probabilmente vedremo Loki anche in Doctor Strange 2.