Loki, avete notato l'Easter Egg su Thanos nel quinto episodio?

Tra le sorprese che ci ha riservato il quinto episodio di Loki, abbiamo visto un Easter Egg legato a Thor. Un altro particolare che non sarà sfuggito ai fan riguarda invece il villain per eccellenza del Marvel Cinematic Universe, Thanos, interpretato al cinema da Josh Brolin. Scopriamo meglio di cosa si tratta, avvisando che seguiranno spoiler.

Nell'episodio di Loki intitolato Journey Into Mystery, in streaming su Disney+ dallo scorso mercoledì, il Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston, mentre cammina attraverso il Vuoto, si imbatte nella carcassa di un vecchio elicottero precipitato. Sulla coda del velivolo, si nota la scritta "Thanos".

Si tratta del cosiddetto Thanos-copter, visto in un fumetto pubblicato nel marzo del 1979, Spidey Super Stories #39. Da allora è apparso diverse volte, sempre come Easter Egg, per esempio nel videogioco LEGO Marvel's Avengers o nei fumetti di Deadpool.

Grazie a Loki, adesso, il Thanos-copter è approdato anche nel canone del Marvel Cinematic Universe, anche se sembra da escludere la possibilità di rivederlo in qualche modo nel franchise.

In attesa del gran finale della serie, intanto, abbiamo visto il nuovo corto de I Simpson incentrato su Loki. Un altro modo per tenere alta l'attenzione dei fan e omaggiare la nuova serie Marvel, come solo la famiglia gialla più famosa di Springfield sa fare.